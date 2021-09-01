الاحتلال الإسرائيلي يمنع وفد لجنة التواصل في فلسطين المحتلة من زيارة سورية

القدس المحتلة–سانا

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم وفد لجنة التواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 من زيارة سورية.

وأوضح مراسل سانا أن سلطات الاحتلال منعت 55 عضواً في اللجنة من السفر إلى الأردن مشيراً إلى أنه بعد تحضيرات منذ أسابيع عدة توجه الوفد إلى معبر الأردن مع فلسطين المحتلة حيث أوقفت قوات الاحتلال الحافلة التي كانت تقلهم ومنعت الوفد من العبور وصادرت الأوراق الثبوتية لرئيس لجنة التواصل الشيخ علي معدي ونجله.

وبدأت لجنة التواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 منذ ما يزيد على 15 عاماً زياراتها إلى سورية من أجل التواصل ودعماً لمواقف سورية الوطنية والنضالية.