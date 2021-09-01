محمود الويسي تميز لاعباً ومدرباً في رياضة المصارعة الحرة

حلب–سانا

تمكن لاعب ومدرب المصارعة الحرة محمود الويسي من إحراز العديد من المراكز المتقدمة في بطولات المحافظة والجمهورية خلال مسيرته الرياضية التي بدأها منذ عام 1995.

الويسي 35 عاما وفي لقاء مع مراسل سانا الرياضي استعرض مشاركاته باللعبة بتشجيع المدرب الشهيد عبد الواحد بالار حيث نال خلال عامي 1998-2000 المركز الأول على مستوى المحافظة بالمصارعة الحرة للفئات العمرية إضافة إلى العديد من المشاركات على مستوى الجمهورية والتي تمكن فيها من المنافسة على المراكز الأولى.

وقال الويسي: إنه توجه إلى مجال التدريب بعد إصابته أثناء بطولة الجمهورية عام 2004 حيث توقف عن اللعب لمدة عامين بعد كسر في الركبة وانقطاع الرباط الصليبي الأيمن حيث أجرى العديد من الدورات التدريبية والتحكيمية ونال شهادة تدريب وتحكيم.

وأضاف الويسي: أثمرت الجهود التي بذلتها في تدريب العديد من المواهب خلال السنوات الماضية من وصول العديد من اللاعبين إلى منصات التتويج المحلية وأبرزها بطولة الأولمبياد عام 2017.

ويرى الويسي أن هذه الرياضة شهدت في السنوات الأخيرة إقبالاً ملحوظاً لدورها الكبير في تحسين اللياقة البدنية وإعطاء الجسم شكلاً متناسقاً مشيراً إلى الجهود التي تبذل حالياً في سبيل تطوير هذه الرياضة بالمحافظة وإلى الصعوبات التي تعترضها والتي يعد أبرزها قلة المعدات التدريبية.

يذكر أن الويسي من مواليد 1986 وهو عضو في اللجنة الفنية للمصارعة بحلب.

سامر خزمة