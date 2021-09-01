فوز تشرين على التضامن في مباراتين وديتين بكرة القدم لفئتي الشباب والرجال

اللاذقية–سانا

فاز فريق تشرين على التضامن في مباراتين وديتين بكرة القدم لفئتي الشباب والرجال اللتين أقيمتا على أرض ملعب مدينة الأسد الرياضية باللاذقية وذلك في إطار التحضير للموسم الكروي الحالي.

ففي مباراة الرجال فاز تشرين على التضامن بخمسة أهداف لهدف وانتهت مباراة الشباب بفوز تشرين على التضامن بستة أهداف نظيفة سجلها لتشرين ماهر شعبو وأحمد حايك وإبراهيم جديد وعلي الأفندي وإبراهيم شعبان من ركلة جزاء وهاني إنجرو.

وأشار مدرب شباب تشرين كنان ديب في تصريح لمراسل سانا الرياضي إلى أن الفريق خاض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية لتجريب جميع اللاعبين بهدف الوقوف على مستواهم ووضع جاهزيتهم الفنية والبدنية كما أنها فرصة لإشراك وتجريب لاعبين آخرين بغية الوصول للتشكيلة الأساسية النهائية التي ستخوض منافسات الدوري.