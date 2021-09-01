26 مركزاً متقدماً للسويداء في بطولة الجمهورية بالكاراتيه

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء للكاراتيه 26 مركزاً متقدماً خلال مشاركته ببطولة الجمهورية للفئات العمرية التي أقيمت منافساتها في حماة.

ففي فئة تحت 12 عاماً نالت السويداء 4 ذهبيات عبر راما غيث وملهم قبيطع بالكاتا الفردي وحلا وراما غيث وحلا صالحة بالكاتا الجماعي وتيم الشاطر بالقتال لوزن فوق 53 كغ وفضية بواسطة لورين الحسين بالكاتا الفردي وبرونزيتين لعبيدة جمول بالكاتا ورماح زريفة بالقتال لوزن تحت 50 كغ.

وجاء منتخب السويداء أولاً بالترتيب العام لفئة تحت 14 عاماً بعد الفوز بثلاث ذهبيات عن طريق أروى القضماني وزين العماطوري بالكاتا ونغم العيسمي بالقتال لوزن تحت 48 كغ وخمس فضيات نالها كل من همام زهر الدين بالكاتا وقمر الزرعوني بالقتال لوزن فوق 48 كغ وريان مراد لوزن تحت 40 كغ وورد أبو محمود بالقتال لوزن تحت 60 كغ وريان أبو فخر لوزن فوق 60 كغ وثلاث برونزيات ظفر بها بالقتال اللاعبون زين العماطوري بوزن تحت 30 كغ وريبال عزام بوزن تحت 35 كغ وريان نصر بوزن تحت 50 كغ.

وفاز منتخب السويداء بالمركز الثاني بالترتيب العام لفئة تحت 16 عاماً برصيد ذهبية عبر أريج شروف بالقتال لوزن تحت 42 كغ وخمس فضيات للاعبة نفسها وأمين مصلح بالكاتا وشاهين أبو درغم بالقتال لوزن تحت 45 كغ ورنيم مسعود بالقتال لوزن تحت 54 كغ وإيفا رافع بالقتال لوزن فوق 54 كغ وفضيتين عن طريق زين الحسين بالكاتا ورعد شروف بالقتال لوزن تحت 52 كغ.

وفي تصريح لمراسل سانا الرياضي أشار عضو اللجنة الفنية للعبة بالسويداء علاء أبو مغضب إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية ومشاركة واسعة ومستوى فنياً جيداً وبرزت خلالها بعض الوجوه الجديدة من لاعبي المحافظة الذين تميزوا خاصة بالكاتا.