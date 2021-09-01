معسكر تدريبي لمنتخب سورية الأولمبي لكرة القدم في الأردن

عمان-سانا

يبدأ منتخب سورية الاولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي في الأردن اليوم ويستمر حتى الثامن من الشهر الحالي في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لتحت 23 عاماً المقررة في العاصمة الأوزبكية طشقند العام القادم.

وأعلن المدير الفني لمنتخبنا رأفت محمد قائمة تضم 21 لاعبا لهذا المعسكر الذي من المقرر أن يشهد لقاء وديا مع المنتخب الأردني إضافة إلى قائمة بعشرة لاعبين مغتربين هم عبد الله مهاوش ومحمد العليان من الكويت وعمار مناف رمضان من هنغاريا وفهد الشلاش من تركيا واشتي اوسو من ألمانيا ومصطفى بنشي واوليفر كاسكو من السويد وبيتر اليا من هولندا واحمد عثمان من نيوزلاندا ومارسيلو حافظ من البرازيل.

وأوقعت قرعة التصفيات منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واليمن وسيرلانكا والتي ستجري مبارياتها في الدوحة بنظام التجميع من مرحلة واحدة بالفترة ما بين الـ 23 والـ 30 من تشرين الأول المقبل.

ووفق نظام التصفيات يتأهل أبطال المجموعات الـ 11 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إضافة لأوزباكستان المضيفة.

وكان منتخبنا أجرى معسكرا تدريبيا في لبنان في شهر تموز الماضي التقى خلاله نظيره اللبناني في مباراتين وديتين تعادل في الأولى بهدفين لمثلهما وفاز في الثانية بثلاثة أهداف لهدف.

هناء صقور