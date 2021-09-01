بوتين: التواجد الأمريكي بأفغانستان أدى إلى الكثير من الخسائر

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تواجد الولايات المتحدة في أفغانستان منذ 20 عاماً أدى إلى الكثير من المآسي والخسائر فقط.

ونقلت سبوتنيك عن الرئيس الروسي قوله خلال لقاء مع عدد من الطلاب الروس: “الأحداث التي تجري في أفغانستان ليست بعيدة عنا.. القوات الأمريكية كانت موجودة في هذه المنطقة ولمدة 20 عاماً حاولوا إضفاء طابعهم على الناس الذين يعيشون هناك”.

وأضاف: “في الواقع حاولوا تقديم معاييرهم ومعايير الحياة الخاصة بهم بأوسع معاني الكلمة بما في ذلك التنظيم السياسي للمجتمع… والنتيجة فقط مآس وخسارة للولايات المتحدة وخسارة أكثر من ذلك لأولئك الذين يعيشون في أفغانستان… والحصيلة هي صفر وحتى تحت الصفر”.

وأشار بوتين إلى أنه “يجب أن يدرك الجميع أنه من المستحيل فرض أي شيء من الخارج… يجب أن ينضج الوضع… وإذا أراد شخص أن ينضج الوضع بشكل أسرع فعليه مساعدة الناس”.

وأعلن البنتاغون الليلة قبل الماضية استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد غزو واحتلال استمر 20 عاماً بذريعة محاربة الإرهاب.