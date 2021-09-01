إيران تزيح الستار عن منظومتين جديدتين في مجال الدفاع الجوي

طهران-سانا

أزاحت إيران الستار اليوم عن إنجازين جديدين في مجال الدفاع الجوي.

وقال قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد خلال مراسم إزاحة الستار عن الإنجازين “باتت لدينا القدرة على رصد أي طائرة مهما كانت مهمتها والدخول معها في اشتباك إذا لزم الأمر”.

ويطلق على المشروع الأول اسم (البرز) حيث تم صنع رادار ثلاثي الأبعاد خاص بهدف اعتراض ورصد أهداف التصادم بعيدة المدى ذات المقطع العرضي المنخفض للرادار والتخفي.

ويبلغ الحد الأقصى لمدى الرادار 450 كم ويمكنه تحديد الأهداف على ارتفاع منخفض وهو قادر على تتبع 300 هدف في وقت واحد.

والمشروع الآخر هو منظومة (برهان) وهو مركز قيادة وتحكم للأسلحة منخفضة المدى ومنخفضة الارتفاع كفئة قيادة أخيرة في الدفاع النقطي لشبكة قيادة وسيطرة الدفاع الجوي .

وتتيح هذه المنظومة بقدرتها الفعالة الكشف والمعالجة وإمكانية تدمير وخداع الأهداف الجوية كما ترسل هذه المعلومات إلى منظومات الصواريخ من خلال دمج البيانات الواردة من الأنظمة الكهروضوئية مع البيانات الواردة من أنظمة الرادار بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف الهدف في الوضع السلبي.

ومنظومة برهان لديها أيضاً القدرة على إصدار أوامر للتعامل مع التشويش الإلكتروني .

من جهة أخرى أكد قائد البحرية الإيرانية الادميرال شهرام ايراني أن إيران ترفع راية السلام وتمد يد الصداقة إلى جميع الشعوب لكنها لن تسمح للحكومات المناوئة والأعداء بتقويض أمن المنطقة واستقرارها.

وقال شهرام إيراني في كلمة خلال حفل اختتام مسابقات الغوص الدولية في ميناء كنارك اليوم إن “ايران تعتمد على طاقاتها الذاتية وتحافظ على الأمن البحري باعتبارها بلداً مستقلاً ذا سيادة”.