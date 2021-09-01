منصة الغابات ومراقبة الحرائق: استمرار مؤشرات خطورة الحريق لغابات شمال غرب سورية اليوم وغداً

دمشق-سانا

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق تشير إلى استمرار تأثر أغلب مناطق الغابات في شمال غرب سورية بالمستويات المرتفعة لمؤشر خطورة الحريق اليوم وغداً.

ولفتت المنصة في إعلانها إلى وجود ارتفاع واضح في مؤشرات الخطورة خاصة في القسم الجنوبي من غابات السفوح الشرقية للجبال الساحلية حيث تكون ذروة التأثر خلال اليوم لتبدأ بانخفاض تدريجي بسيط اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة في تصريح لـ سانا أن المنصة نشرت تحديثا لنشرتها يبين خارطة خطورة الحريق لمناطق الغابات في شمال غرب سورية للفترة من اليوم وحتى يوم غد مشيرة إلى أن غابات شمال محافظة اللاذقية تشهد تراجعا بسيطاً في شدة المؤشرات حيث يغيب عن الخرائط مستوى الخطورة الشديد الذي كان حاضراً خلال اليومين السابقين.

وبينت قرموقة أن غاباتنا ما زالت تجتاز ذروة موسم الحرائق وإشعال أي حريق يعد خطراً جداً منوهة بجهود العاملين في الحراج وحماية الغابات والدفاع المدني لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم لحماية ثروتنا من الغابات.

وأشارت قرموقة إلى أن المنصة حذرت من أي حريق أو دخان كون غاباتنا المتوسطية تمر حالياً في ذروة موسم الحرائق وخطورة الحرائق ملحوظة داعية للإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الأرقام المجانية 188 و113.

نور يوسف