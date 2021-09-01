رئيس وكالة مراقبة الحدود الأوروبية يحذر من وجود لاجئين أفغان سيتم ادخالهم إلى أوروبا على صلة بإرهابيين

باريس- سانا

حذر رئيس وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس” فابريس ليغيري اليوم من خطر وجود لاجئين أفغان على صلة بتنظيمات إرهابية من بين الذين سيتم ادخالهم إلى أراضي دول الاتحاد ما يفرض على هذه الدول حماية نفسها من الإرهاب الذي ستتعرض له.

ونقلت “ا ف ب” عن فرونتكس قوله في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي المخصص لبحث الوضع في أفغانستان “إن هناك خطراً إرهابياً سيكون مهماً خصوصاً مع خروج اللاجئين الأفغان الذين قدرت الأمم المتحدة بأن عددهم قد يصل إلى 500 ألف شخص”.

وشدد ليغيري على ضرورة التوصل إلى حل توفيقي للفصل بين الحاجة الأخلاقية والإنسانية لحماية الشعب الأفغاني من ناحية وحماية حدود دول الاتحاد الأوروبي من وصول أشخاص هم على صلة بتنظيمات إرهابية.

وكانت روسيا أعربت عن مخاوفها من وجود إرهابيين من بين الذين غادروا أفغانستان تحت غطاء اللاجئين ولا سيما بعد التفجيرين اللذين تبناهما تنظيم “داعش” الإرهابي واستهدفا الأسبوع الماضي محيط مطار كابول ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم جنود أمريكيون ومواطنون أفغان.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا أول أمس الدول الغربية إلى استخلاص الدروس والعبر مما يحصل حالياً في أفغانستان وإدراك خطورة محاولات فرض قيم من الخارج على شعوب أخرى.