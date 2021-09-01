باحثون يطورون قميصاً ذكياً لمراقبة مؤشرات القلب

واشنطن-سانا

طور باحثون من جامعة “رايس” الأمريكية قميصاً رياضياً لمراقبة المؤشرات الحيوية للقلب لمن يرتديه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ووفق موقع سلاش غير تعتمد آلية عمل القميص المطور المصنوع من خيوط نانوية كربونية على إرسال إشارات لاسلكية إلى هاتف الشخص الذي يرتديه على شكل بيانات تظهر معدل ضربات القلب ومخطط صدى القلب المستمر.

وأوضح الموقع أن ألياف الأنابيب النانوية الكربونية والموصلة مثل الأسلاك المعدنية التقليدية قابلة للغسل ومريحة وأقل عرضة للكسر عندما يكون الجسم في حالة حركة.

وأشار الموقع إلى أن القميص الذكي قدم نتائج تخطيط كهربية القلب واستطاع جمع البيانات بشكل أفضل من جهاز حزام الصدر القياسي وسجل توافقاً مع أجهزة المراقبة الطبية المتاحة تجارياً.