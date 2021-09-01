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بوريل: الحوار السياسي مع طالبان في أفغانستان لا يعني الاعتراف بها

2021-08-31

بروكسل-سانا

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل اليوم إن الحوار السياسي مع حركة طالبان في أفغانستان لا يعني الاعتراف بها.

وجاء كلام بوريل في تغريدة على تويتر تعليقاً على الاجتماع الدولي الذي دعت لعقده افتراضياً الولايات المتحدة الأمريكية أمس مع الشركاء الدوليين لتدارس آليات التعامل مع التطورات في أفغانستان.

ووفق تغريدة بوريل التي أوردتها رويترز فإن المشاركين في الاجتماع ركزا على أهمية ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني والاستمرار في محاربة الإرهاب بالإضافة إلى تأمين ممر آمن للأفغان الذين ما زالوا يرغبون بالمغادرة والهجرة.

وكان وزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أكد أمس أن بلاده لا تخطط للاعتراف بحركة طالبان في الوقت الحالي.

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