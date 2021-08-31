عرض أزياء تراثي ضمن فعاليات ليالي المدينة بحلب القديمة

حلب-سانا

أقيم مساء اليوم عرض أزياء تراثي للأزياء الشعبية والفلكلورية ضمن فعاليات ليالي المدينة التي تنظمها محافظة حلب والأمانة السورية للتنمية في خان البنادقة بمناسبة افتتاح سوق خان الحرير وساحة الفستق بالمدينة القديمة، قدمت خلاله مجموعة من طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلب مجموعة من الأزياء والتصاميم التي تحاكي اللباس العربي القديم في حلب والمحافظات السورية وبعض البلدان العربية باستخدام الألوان والأقمشة التراثية القديمة منها البروكار والصاية.

وبين طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية خلال كلمته أهمية المشاريع الصغيرة التي تقدم بها طلاب كلية الفنون الجميلة والتي تعنى بالتراث القديم الذي يعبر عن هوية أهل المدينة والفلكلور السوري والدعم الذي تم تقديمه لهم وتشجيعهم على المضي في عملهم كي يصبحوا مصممين احترافيين ومساعدتهم للحصول على القروض من مؤسسات التمويل الصغير.

وفي تصريح لمراسل “سانا” أوضحت أسماء مارتيني رئيسة لجنة الحكم في مسابقة عروض الأزياء أن مشاركة الشباب في هذه المسابقة في ظل هذه الظروف الصعبة والحرب إنما هي رسالة قوية للعالم تؤكد استمرار الفن والحضارة والتراث السوري الأصيل لافتة إلى دور هؤلاء الشباب في تكريس قيمة العمل والنهوض من جديد لمدينة حلب وجميع المدن السورية.

قصي رزوق