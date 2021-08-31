جونسون تعلن فشل لقاح الإيدز في تحقيق الحماية من الفيروس

واشنطن-سانا

أعلنت شركة جونسون آند جونسون أن لقاحها التجريبي فشل في توفير حماية كافية ضد فيروس نقص المناعة “الايدز” في إفريقيا.

ووفقاً لوكالة رويترز فقد سلط فشل التجربة في منتصف المرحلة الضوء على تحديات تطوير اللقاح وخاصة لفيروس نقص المناعة البشرية الذي لا يوجد له لقاحات معتمدة حتى الآن.

وقال بول ستوفيلز كبير المسؤولين العلميين في شركة في الشركة إن “فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز/ هو فيروس فريد ومعقد شكل منذ فترة طويلة تحديات غير مسبوقة لتطوير لقاح ضده بسبب قدرته على مهاجمة واختطاف والتهرب من جهاز المناعة البشري”.

وشملت الدراسة 2600 امرأة في خمسة بلدان في جنوب إفريقيا حيث شكلت النساء والفتيات أكثر من 60 بالمئة من جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية العام الماضي.

وتم دعم تجربة اللقاح التي تستند إلى تصميم الفيروس الغدي الذي يستخدم في لقاح كورونا الخاص بشركة جونسون من قبل المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.