بري يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت-سانا

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد محذراً من أن لبنان أمام محاولة موصوفة لاختطافه وإسقاطه من الداخل.

وشدد بري في كلمة متلفزة اليوم على أهمية تنحية الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأضاف بري لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرض لها لبنان يومياً وعلى الحكومة الجديدة أن تعمل على تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء.