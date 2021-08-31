لافروف: موسكو تدعم الأمن والسلام في أفغانستان

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن موسكو تدعم الأمن والسلام في أفغانستان داعيا إلى عدم السماح للإرهابيين باستخدام أراضيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في إفادة إعلامية إن “قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصيغون نهجا مشتركا بشأن أفغانستان بحلول قمتهم في شهر أيلول” مشيرا إلى أن روسيا ستقف في صف السلام والازدهار والأمن لشعب أفغانستان والقرارات التي تستبعد احتمال استخدام الإرهابيين وتجار المخدرات وممثلي المنظمات الإجرامية للأراضي الأفغانية مستقبلا.

وأعلن البنتاغون الليلة الماضية استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد غزو واحتلال استمر 20 عاما بذريعة محاربة الإرهاب.