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في يومه الرابع.. إقبال ملحوظ على سوق العيلة في مدينة المعارض القديمة بدمشق

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من أجواء سوق العيلة بمدينة المعارض القديمة بدمشق

تصوير: أسامة الشهابي

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