في يومه الرابع.. إقبال ملحوظ على سوق العيلة في مدينة المعارض القديمة بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صحفي تشيكي: أمريكا تستخدم الإرهاب كأداة لتحقيق مصالحها في سورية
2021-08-31
سورية تجدد دعمها لموقف الصين في مواجهة سياسة الضغط والابتزاز الأمريكية تحت ذريعة إجراء تحقيق استخباراتي حول نشأة فيروس كورونا
2021-08-30
مباحثات سورية عراقية لتحسين أوضاع السوريين في العراق
2021-08-30
انتخاب القادري أميناً عاماً.. الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين الإرهاب الاقتصادي والحصار
2021-08-30
موسكو.. فريق الجيش العربي السوري المشارك بالألعاب العسكرية الدولية ينظم جناحاً حول حضارة سورية
2021-08-30
كوتيلوفا: النظام التركي لا يزال يدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
2021-08-30
الرئيس العراقي يبحث مع السفير الدندح العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة
2021-08-29
محليات
كيف تحولت جلسة نسائية إلى مبادرة عملية لصناعة المواد الغذائية؟
2021-08-31
السورية للاتصالات: تعديل تعرفة الدقائق الدولية اعتباراً من يوم غد
2021-08-31
ميليشيا (قسد) تخطف 4 مدنيين وتسرق مصاغاً ذهبياً وأموالاً من منازل أهالي الشحيل بريف دير الزور
2021-08-31
مجلس الوزراء يناقش البيان الوزاري وخطة وزارة الإعلام واستعدادات التربية للعام الدراسي
2021-08-31
بمشاركة 37 طفلاً.. مسابقة للحساب الذهني بمدينة الحسكة
2021-08-31
ضبط مستودع يحتكر السكر وآخر يحتوي حليب بودرة مخالفة بدمشق
2021-08-31
جامعة حماة تحدد موعد التسجيل لاختبار اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير
2021-08-31
رياضة
النواعير يحرز لقب بطولة دوري الشباب بكرة اليد
2021-08-31
الروسية شابالينا تفوز بالذهبية الثالثة في الألعاب البارالمبية بطوكيو
2021-08-31
قرعة تصفيات كأس العالم بكرة السلة.. منتخب سورية في المجموعة الرابعة
2021-08-31
يوفنتوس الإيطالي يستعيد لاعبه السابق كين
2021-08-31
ريال مدريد يعلن انسحابه من صفقة مبابي
2021-08-30
مايوركا يضم كانغ إين
2021-08-30
أجنحة الشام للطيران تكرم لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا- فيديو
2021-08-30
اقتصاد
لائحة أسعار جديدة لغسالات بردى
2021-08-31
ارتفاع أسعار الذهب
2021-08-31
اعتباراً من الغد.. فروع التسليف الشعبي مستعدة لتلقي طلبات الحصول على القروض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
2021-08-31
الجوز مصدر دخل واستخدامات متنوعة رغم ارتفاع أسعاره
2021-08-31
ارتفاع العجز التجاري التركي
2021-08-31
انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية بشكل كبير مقابل الريال الإيراني
2021-08-31
انخفاض أسعار النفط
2021-08-31
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انتخاب القادري أميناً عاماً.. الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين الإرهاب الاقتصادي والحصار
في يومه الرابع.. إقبال ملحوظ على سوق العيلة في مدينة المعارض القديمة بدمشق
2021-08-31
تصوير: علي حسن
"سوق العيلة".
2021-08-31
Afraa
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