النواعير يحرز لقب بطولة دوري الشباب بكرة اليد

حلب-سانا

أحرز فريق النواعير لقب بطولة الدوري بكرة اليد لفئة الشباب بعد ختام منافسات التجمع النهائي (البلاي أوف) الذي استضافته صالة الأسد الرياضية بحلب بمشاركة أندية الاتحاد والجيش والطليعة.

واحتل النواعير المركز الأول بعد فوزه على الجيش في المباراة الأولى 29-23 هدفاً ثم تغلب على الطليعة 25-28 هدفاً في المباراة الثانية كما فاز في المباراة الثالثة على الاتحاد بنتيجة 31-25 هدفاً بينما جاء الجيش بالمركز الثاني بفوزين على الاتحاد وعلى الطليعة وخسارة وحيدة أمام النواعير.

واحتل الطليعة المركز الثالث وجاء الاتحاد بالمركز الرابع والأخير.

وأوضح مدرب نادي النواعير عزام قصاب في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن الفريق أحرز اللقب بجدارة بعد فوزه على جميع الفرق المشاركة في التجمع النهائي بفضل التفاهم والانسجام الكبير بين اللاعبين والتزامهم بتعليمات الكادر التدريبي لافتاً إلى أن الفريق يضم عدداً جيداً من الخامات والمواهب الواعدة التي تدربت فترة طويلة وقدمت أداء متميزاً لذلك استحقت لقب البطولة الذي يضاف إلى ألقاب النادي الكثيرة في هذه اللعبة المهمة بمختلف الفئات العمرية.

وأكد عدد من اللاعبين أن الإرادة والتصميم والتدريب المتواصل أوصلنا إلى هدفنا برغم من قلة الإمكانات وعدم وجود صالات للتدريب مشيرين إلى أن لقب هذه البطولة يعطيهم مسؤولية أكبر للمحافظة على مستواهم الفني وتطويره من أجل الاستحقاقات القادمة.

وتألف الفريق من اللاعبين محمد نجار وعمار حمضمض وحسين رشواني وعمران تتان ومحمد عدي وجواد البوشي وبدر الدين غريواتي محمود كليب ونزار اليونس وأمير قادر آغا ومحمد علي حمدون وناصر رمضاني وأيمن العمر وخالد خميس وطاهر فاخوري وأنس خليك.

سامر خزمة