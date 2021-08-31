لائحة أسعار جديدة لغسالات بردى

دمشق-سانا

أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى عن لائحة أسعار جديدة للغسالات الديجيتال المنتجة لديها من نوع 7 و8 كيلوغرامات من اللونين الأبيض والفضي.

وبينت الشركة في لائحة الأسعار أن سعر المبيع للغسالة البيضاء الآلية ديجيتال 7 كيلو 215ر1 مليون ليرة سورية للموزع و300ر1 مليون ليرة للمستهلك والغسالة الفضية ديجيتال 7 كيلو 262ر1 مليون ليرة للموزع و350ر1 مليون ليرة للمستهلك.

ووفق اللائحة فسعر المبيع للغسالة الفضية الآلية ديجيتال 8 كيلو 309ر1 مليون ليرة للموزع و400ر1 مليون ليرة للمستهلك والغسالة الفضية ديجيتال 8 كيلو 355ر1 مليون ليرة للموزع و450ر1 مليون ليرة للمستهلك.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي عباس في تصريح لمندوب سانا أن تعديل أسعار الغسالات بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مؤكدا أن الأسعار الجديدة لا زالت أدنى من أسعار مثيلاتها في السوق المحلية بأكثر من 20 بالمئة مع الإشارة إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت متوافرة في الشركة بما فيها الكفالة وتوفر قطع التبديل.

وكشف المهندس عباس عن أن شركة بردى ستطرح خلال الأسبوع القادم نماذج جديدة من البرادات والمراوح في الأسواق مع التأكيد على قدرة هذه المنتجات على المنافسة في جانبي الجودة والأسعار مع الحفاظ على اسمها العريق والذي يشكل مصدر ثقة للمواطنين على مدى عمر الشركة.

أحمد سليمان