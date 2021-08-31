العولمة وطريقة مواجهتها ضمن ندوة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

تضمنت الندوة الثقافية التي استضافها ثقافي أبو رمانة بعنوان مواجهة العولمة الثقافية المزورة شرح وسائل العولمة وطريقة مواجهتها وكيفية حماية الثقافة من أي غزو محتمل.

بدوره بين الدكتور الباحث والإعلامي عدي سلطان أن الحالة التي نواجهها صعبة جداً وتتبع كل الوسائل للعمل على إلغاء هويتنا والتآمر على دور سورية وتاريخها الحضوري وإلغاء شخصية مجتمعاتنا المعاندة في وجه الصهيونية فالعولمة هذه من أشكال الحركات الاستعمارية التي تستهدف الثقافة والاقتصاد.

ورأى الباحث فاخر قربي أن العولمة هذه شرعنت النظام الرأسمالي والتطرف وتهديم العروبة وخلق جيل مراوغ ضعيف فلابد من مواجهتها في مجال التربية والثقافة والإعلام والمحافظة على لغتنا العربية التي هي من أهم أهداف العولمة المزورة الجدية إضافة إلى الاهتمام بالتعليم وكشف الحقائق والاستعداد للتصدي الدائم.

وفي الوقت عينه تحدث الباحث رافع الساعدي عن تاريخ النضال العربي والفلسطيني والسوري وعن أهمية سورية المقاومة ولأنها بالصف المقاوم الأول مستعرضاً أسماء الشهداء ولاسيما الفنان التشكيلي الكبير ناجي العلي مستعرضاً تاريخ فلسطين وعن خطورة المؤامرات عليها وصولاً إلى ما سمي الربيع العربي الذي استهدف الأمة العربية.

الشاعر الإعلامي محمد خالد الخضر الذي أدار الندوة قدم قصيدة في مواجهة العولمة الغزو الثقافي وتكلم عن وسائل الصهيونية في العمل على تدمير ثقافتنا وقدم شرحاً عن الكتاب المشاركين.

وبين رئيسة المركز الثقافي رباب أحمد أهمية استمرار كشف الغزو الثقافي بأنواعه وبإصرار على دعم الثقافة الوطنية ورفدها بالمثقفين.

شذى حمود