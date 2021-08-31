طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف المناطق والأحياء السكنية في اليمن مخلفا أضرارا في ممتلكات المدنيين.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني يمني قول “إن طيران العدوان السعودي شن 8 غارات على مديرية رحبة و17 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب كما شن غارة على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف في صعدة”.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية ومناطق مترقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني مخلفا عشرات آلاف الضحايا ودمارا هائلا بالبنى التحتية.