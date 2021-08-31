جامعة البعث تحتضن مؤتمر تطوير التعليم العالي في إطار معايير الجودة

حمص-سانا

بهدف تطوير مكونات التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء معايير الجودة وربطها بسوق العمل أقامت جامعة البعث في حمص بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية لليونسكو مؤتمراً علمياً حول (تطوير التعليم العالي في إطار معايير الجودة) بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية.

وأكد رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب أن الجامعة تولي الاهتمام المطلوب لتطوير وتحسين جميع مكونات التعليم العالي والبحث العلمي على ضوء معايير الجودة وربطها بسوق العمل.

الدكتور نضال حسن أمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو قال “إن المؤتمر دليل إرادة وتصميم لتطوير منظومة التعليم العالي وخاصة في مجال الجودة التي تتطلب تضافر الجهود لتجاوز الأضرار التي لحقت بسورية”.

وذكرت بسمة ابراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة أن الجمعية أسهمت بنشر ثقافة الجودة واستفاد من برامجها التدريبية أكثر من 100 ألف شخص في القطاعين العام والخاص كما أنها طرحت أكثر من 45 مواصفة قياسية دولية تعنى بمكافحة انتشار كورونا وأنظمة إدارة الطاقة واستمرارية الأعمال وغيرها.

وتحدث الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي عن كيفية تطوير التعليم العالي في إطار معايير الجودة فيما ذكر الدكتور وليد صهيوني مدير مركز ضمان الجودة في جامعة البعث أنه سعى من خلال بحثه (تطبيق المواصفة الدولية المتعلقة بجودة المخابر العلمية والبحثية في كلية طب الأسنان بجامعة البعث) إلى حصول الكليات الطبية على الاعتماد الدولي الأكاديمي.

الدكتورة مريم ساعي من جامعة القلمون أشارت في بحثها إلى دور المنصات الإلكترونية في تطوير جودة التعليم العالي ما يسهم برفع التصنيف الأكاديمي للجامعات فيما رأت عميد كلية التربية الرابعة بالقنيطرة الدكتورة شيراز العلي في بحثها أن مفهوم الجودة الشاملة من المفاهيم الادارية الأكثر نجاحاً لتحسين فاعلية المؤسسة التعليمية وزيادة كفايتها.

ولفتت الدكتورة شكرية حقي من كلية التربية بجامعة حماة إلى أن الأبحاث المطروحة تصب على جودة التعليم ومخرجاته بينما دعا الدكتور تميم عليا رئيس مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين إلى الاستفادة من الأبحاث المطروحة بما يسهم في تطوير العمل.

الدكتورة رنا ميا رئيس قسم التدقيق الداخلي في مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين قالت “إن المؤتمر شكل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الجامعات الاخرى بمجال جودة التعليم العالي” فيما بين الدكتور زكريا زلق من جامعة طرطوس أنه من خلال بحثه (استراتيجية وطنية مقترحة لتطوير جودة العمل الاحصائي في المؤسسات التعليمية) سعى إلى توفير قاعدة بيانات مركزية يلجأ إليها الباحثون ما يسهم بالارتقاء بجودة التعليم العالي.

مثال جمول-هنادي ديوب