وقفة تضامنية في البيرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

نظم مئات الفلسطينيين اليوم وقفة في مدينة البيرة بالضفة الغربية تضامنا مع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي أقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة طالبوا بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وعن الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها خلال أيام داخل معتقلات الاحتلال.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد في كلمة خلال الوقفة إن الأسيرة الديك عنوان للمرأة الفلسطينية التي تحدت المحتل وناضلت من أجل الوطن والحرية مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية برفع الصوت عاليا في كل المنابر والمحافل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنها حتى تضع مولودها بحرية وليست وهي مكبلة اليدين والقدمين.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان أن الأسرى يعانون من أوضاع كارثية وخاصة الأسيرة الديك التي ستضع مولودها خلال أيام وهي مقيدة اليدين والقدمين الأمر الذي يعد مخالفا لكل الأعراف والقوانين الدولية ويرقى لمستوى جرائم الحرب ما يتطلب من المجتمع الدولي العمل للإفراج عنها وإنهاء معاناتها.

يذكر أن الأسيرة أنهار الديك 26 عاما تعد الحالة التاسعة التي تضع مولودها داخل معتقلات الاحتلال التي يقبع فيها 43 أسيرة بينهن 11 أما من بين 4850 أسيرا وأسيرة يعانون ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير مريض.