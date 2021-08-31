إطلاق مبادرة لبيع السكر بسعر التكلفة في حمص

حمص-سانا

“أهل الخير” مبادرة انطلقت في مدينة حمص لبيع مادة السكر بسعر التكلفة ضمن مراكز عديدة هدفها توفير المادة في الأسواق ومساعدة المواطنين على شرائها.

المبادرة التي أطلقتها فعاليات أهلية وتجارية لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على هذه المادة حيث بين نزار كفا تاجر مواد غذائية في شركة غذائيات وعضو غرفة تجارة حمص خلال لقاء مع سانا أن المبادرة تجري بإشراف غرفة التجارة وهي استمرار لمبادرة “أهل الخير” التي أطلقت في شهر رمضان الماضي وتتضمن طرح مادة السكر بسعر التكلفة.

وأوضح أن طرح المادة بالأسواق من المنتج الى المستهلك تم عبر منافذ بيع عديدة بهدف منع الازدحام وتوفير المادة لافتا إلى أن عدد المنافذ مع بداية المبادرة كان 17 ثم تمت إضافة خمسة منافذ لتشمل جميع الأحياء.

سامر الصفوة عضو غرفة تجارة حمص أكد بدوره أن المبادرة تجسيد لروح التعاون والتآخي بمدينة حمص حيث قام بعض التجار بتخفيض الأسعار بشكل ملموس وخصوصا مادة السكر.

عبد المعين الأحمد صاحب صالة الهادي للتسوق بحي العباسية وأحد منافذ البيع التي تطرح المادة فيها بين أن الإقبال كبير للحصول على المادة داعيا مختلف الشركات والفعاليات التجارية لإطلاق مبادرات مشابهة والمساهمة في تخفيض الأسعار.

المواطن عبد الغفار مندوش أشار إلى أن المبادرة جيدة وساهمت في توفير المادة بالأسواق والحصول عليها بسعر التكلفة متمنيا تعميمها على مواد أخرى بينما لفت عامر الحموي إلى أنها اسهمت في توفير المادة ومنع احتكارها مؤكدا ضرورة أن تشمل مواد أخرى وهو ما اكدته الشابة دارين حسين مبينة أن السكر مادة يكثر الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل كبير وبيعها بسعر التكلفة خطوة جيدة.

صبا خيربك