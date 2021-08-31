حمص: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من طريق المشرفة/غزالة

حمص-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية في حمص أعمال المرحلة الأولى من مشروع تعبيد الطريق الزراعي المشرفة/غزالة بكلفة نحو 33 مليون ليرة سورية.

وبين المهندس أمين العيسى مدير الخدمات الفنية بحمص في تصريح لمراسلة سانا ان أهمية هذا الطريق تكمن بأنه يخدم العديد من الأراضي الزراعية والقرى غزالة وبادو والميدان ووريدة.

وأضاف أن المديرية أنهت أيضا أعمال المرحلة الثانية من صيانة طريق (القلاطية) عين العجوز بكلفة نحو 29 مليون ليرة استكمالا للمرحلة الأولى التي نفذت في العام السابق.

وأوضح العيسى أن طريق القلاطية عين العجوز يعتبر طريقا سياحيا خدميا ومحورا مهما للطريق العام.

وكانت مديرية الخدمات الفنية بحمص أنهت خلال الأسبوع الفائت المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع صيانة طريق تلشنان/الشتاية بكلفة نحو 34 مليون ليرة حيث يعتبر هذا المحور وفق مدير الخدمات الفنية صلة الوصل بين قرى زيدل وسكرة وأبو دالي والشتاية وصولاً الى قرية تلشنان ومنها إلى مدينة المخرم شرقاً.