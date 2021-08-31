روسيا تسجل انخفاضا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل انخفاض جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كوفيد19 في روسيا في تقريرها اليوم إنه تم تسجيل 17813 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في 85 منطقة من بينها 1162 إصابة في العاصمة موسكو.

وأشارت الغرفة إلى تسجيل 795 حالة وفاة خلال الليلة الماضية فيما تماثل للشفاء 18624 شخصا.

وأضافت إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 6918965 إصابة توفي منها 183224 حالة وتماثل للشفاء 6181054 شخصا.

وسجلت روسيا أمس 792 وفاة و18325 إصابة بكورونا.