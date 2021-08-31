اتحاد القبائل الليبية: نظام أردوغان يدعم الإرهاب الذي تتعرض له تونس وليبيا

طرابلس-سانا

أكد اتحاد القبائل الليبية أن الشعبين الليبي والتونسي شعب واحد في دولتين ويتعرضان للإرهاب المدعوم من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبين الاتحاد في بيان له نقلته وسائل إعلام ليبية أن الإرهاب الذي تتعرض له ليبيا وتونس يدعمه النظام التركي الذي يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والإرهابيين وهذا موثق بالأدلة وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي لافتا إلى أن هذا النظام قام بتجنيد حفنة من العملاء الذين باعوا ذممهم وتخلوا عن كرامتهم ويستخدم بعض الشخصيات في التحريض والتغرير بالشباب لزعزعة أمن واستقرار بلدينا.

ونوه اتحاد القبائل الليبية بعمق العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين التونسي والليبي.