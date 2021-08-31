ضبط مخبز سياحي في ريف جبلة يحوي دقيقاً تموينياً

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية كميات من الدقيق التمويني والشعير والنخالة في أحد المخابز السياحية في قرية سيانو بريف جبلة يستخدمها في إنتاج مادة الخبز.

وبين سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسل سانا ان عناصر حماية المستهلك ضبطوا 5 أكياس دقيق تمويني و50 كيلوغراماً من النخالة و20 كيلوغراما من الشعير إضافة إلى 20 كيس دقيق تمويني فارغا حيث يقوم المخالف بخلط الشعير بالدقيق التمويني وصناعة الخبز على أساس أنه خبز شعير خاص بمرضى السكري غني بالمعادن.

ولفت سوسي إلى أن المخبز لا يعمل إلا في وقت متأخر من الليل ولمدة ساعات قليلة ويقوم بإنتاج الخبز وتعبئته ضمن أكياس يوجد عليها نقص في البيانات وغير مدون عليها العنوان والسعر والوزن بهدف تضليل جهاز حماية المستهلك.

وأشار سوسي إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة ومصادرة كميات الدقيق وتسليمها إلى مخبز خاص بموجب وصل استلام واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.