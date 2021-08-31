الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو صحواً وحاراً جداً وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ..