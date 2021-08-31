SCS-NET

التشيك تغلق سفارتها في كابول

2021-08-31

براغ-سانا

أعلنت التشيك إغلاق سفارتها في كابول بشكل مؤقت وتكليف سفارتها في باكستان برعاية مصالحها في أفغانستان.

واشارت وكالة الأنباء التشيكية إلى أن السفارة في كابول تم تأمينها فيما سيظل ييرجي بالون سفيراً في أفغانستان لكنه سيعمل من مقر وزارة الخارجية في براغ.

وجاء قرار الإغلاق هذا بعد إجلاء الدبلوماسيين التشيك من كابول بسبب الوضع الامني المتدهور السائد في أفغانستان.

وأشار وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال اجتماع غير رسمي يعقد في سلوفينيا الوضع في أفغانستان موضحاً أن الاتحاد وحلف الناتو سيناقشان شكل العلاقات الجديدة مع هذا البلد والموقف من الحكومة الأفغانية الجديدة في حال تشكلها.

انظر ايضاً

مجلس الأمن الدولي يدين تفجيري كابول: ضرورة محاسبة رعاة الإرهاب

نيويورك-سانا أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات اليوم التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة الأفغانية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved