التشيك تغلق سفارتها في كابول

براغ-سانا

أعلنت التشيك إغلاق سفارتها في كابول بشكل مؤقت وتكليف سفارتها في باكستان برعاية مصالحها في أفغانستان.

واشارت وكالة الأنباء التشيكية إلى أن السفارة في كابول تم تأمينها فيما سيظل ييرجي بالون سفيراً في أفغانستان لكنه سيعمل من مقر وزارة الخارجية في براغ.

وجاء قرار الإغلاق هذا بعد إجلاء الدبلوماسيين التشيك من كابول بسبب الوضع الامني المتدهور السائد في أفغانستان.

وأشار وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال اجتماع غير رسمي يعقد في سلوفينيا الوضع في أفغانستان موضحاً أن الاتحاد وحلف الناتو سيناقشان شكل العلاقات الجديدة مع هذا البلد والموقف من الحكومة الأفغانية الجديدة في حال تشكلها.