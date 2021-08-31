دراسة أمريكية: الجوز يحمي من الإصابة بالزهايمر وأمراض القلب

واشنطن-سانا

كشفت دراسة طبية أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول وجبة خفيفة من الجوز تحمي من خطر الإصابة بمرض باركنسون والزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية ويخفض مستويات الكولسترول في الدم.

ووفقاً لموقع “اكسبريس” أوضحت الدراسة أن تناول خمس حصص أو أكثر من الجوز أسبوعياً تخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25 بالمئة مقارنة بمن لا يتناولون الجوز.

ووجد الباحثون أيضاً أن تناول الجوز يخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 بالمئة ويقلل من نسبة الكوليسترول بنسبة تصل إلى 16 بالمئة إضافة إلى تخفيضه ضغط الدم الانبساطي بمقدار 2-3 ميليمتر زئبقي وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب.