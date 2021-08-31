قوى العدوان السعودي تواصل خروقاتها اتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 282 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في محافظة الحديدة قوله اليوم إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا وحيس إضافة إلى 31 خرقاً بقصف مدفعي و231 بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.