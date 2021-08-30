السماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة.. خزعل: يسهم بالنهوض بالقطاع الزراعي

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة التي لا تزيد سنة صنعها على خمس سنوات من تاريخ استيرادها وفق شروط وضوابط محددة.

وتضمنت التوصية وفق بيان لمجلس الوزراء تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق مع وزارتي النقل والصناعة لموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالشروط الفنية للجرارات التي سيتم استيرادها خلال أسبوع كحد أقصى.

وتأتي الموافقة وفق ما جاء في البيان تلبية لطلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين ونظراً للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الآليات الزراعية المستخدمة في العمل الزراعي وتأثير نقص عددها على ارتفاع أجورها وتلافياً لحصول تأخر في العمليات الزراعية عن مواعيدها والتخفيف من إرهاق الفلاحين بتكاليف عالية تنعكس على تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية.

وحول أهمية التوصية قال نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين خالد خزعل في تصريح لـ سانا إنها جاءت لسد النقص الحاصل بعدد الجرارات الزراعية التي تعرضت للتخريب بسبب الإرهاب وكذلك الجرارات التي خرجت من الخدمة بسبب نقص قطع الغيار اللازمة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.

ولفت خزعل إلى أن قرار السماح باستجرار الجرارات المستعملة يسهم بالنهوض بالقطاع الزراعي وإعادة عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج الزراعي ما سيسهم بتحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية.

غصوب عبود