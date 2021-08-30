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الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية وليست رفاهية

2021-08-30

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “ضرورية وليست رفاهية”.

ونقلت رويترز عن هانز كلوغ المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا قوله إن “جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى بل هي وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض”.

وحذر كلوغ من زيادة معدلات العدوى بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين وانخفاض معدلات التطعيم في بعض الدول.

وكانت المنظمة أعربت عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا بحياة 236 ألف شخص إضافي في أوروبا بحلول 1 كانون الأول القادم.

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