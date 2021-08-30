عون: التنبه لأي مخطط إرهابي يستغل ظروف لبنان الاقتصادية الصعبة

بيروت-سانا

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الجيش والقوى الأمنية إلى التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف الى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان لخلق الإرباك والفوضى تحقيقاً لأهداف خارجية.

وقال عون في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير جبال لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية “على اللبنانيين الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على الساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين”.

وأضاف عون إن ذلك الانتصار “ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل حماية الشعب اللبناني وأرضه ولولا التنسيق الأمني بين جميع المؤسسات الذي ساهم في الكشف عن الشبكات والخلايا الإرهابية والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن”.

وكان الجيش اللبناني أطلق عملية باسم فجر الجرود لتحرير جرود منطقة رأس بعلبك والقاع على الحدود مع سورية بالتوازي مع عمليات مماثلة للمقاومة الوطنية اللبنانية والجيش العربي السوري في منطقة القلمون الغربي وانتهت العمليات بدحر إرهابيي تنظيم “داعش” وجبهة النصرة من كامل منطقة الحدود السورية اللبنانية في 30 آب من العام 2017.