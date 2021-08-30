اللقاح الكوري الجنوبي المضاد لكورونا يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

سيئول-سانا

بدأت كوريا الجنوبية اليوم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (جي بي بي 510) المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب عن شركة (اس كيه بيو ساينس) الكورية الجنوبية المطورة للقاح قولها إن “المرحلة الثالثة بدأت اليوم بعد مضي 3 أسابيع تقريباً على موافقة وزارة سلامة الغذاء والدواء في سيئول ليصبح (جي بي بي 510) أول لقاح محلي مرشح في كوريا الجنوبية يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية”.

وسيتم إجراء التجارب السريرية بالتزامن في بلدان مختلفة عن طريق إعطاء اللقاح المرشح لحوالي 3 آلاف مشارك وستجري مقارنته باللقاحات المضادة لكورونا من إنتاج شركة استرازينيكا للوقوف على درجة السلامة والقدرة على توليد المناعة.