أجنحة الشام للطيران تكرم لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا

دمشق-سانا

تقديراً لإنجازاتها في البطولة العربية التي اختتمت مؤخراً في الأردن ومشاركتها في أولمبياد طوكيو كأصغر لاعبة كرمت شركة أجنحة الشام للطيران اليوم لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا.

مدير تطوير الأعمال في الشركة أسامة ساطع أوضح في تصريح لمندوبة سانا الرياضية أن شركة أجنحة الشام ترعى الرياضيين في مختلف الألعاب وقال: نفتخر بالإنجاز الذي حققته البطلة ظاظا في البطولة العربية والتفوق على أبطال العرب وإفريقيا لذلك استحقت التكريم لما يشكله من حافز لها لمواصلة الإنجازات في البطولات القادمة لافتاً إلى أن هذا التكريم هو رسالة للفعاليات الاقتصادية للتشاركية مع الرياضة لأن الرياضيين سفراء لسورية في المحافل الدولية.

ظاظا عبرت عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: “سأبذل كل جهدي وسأواصل تدريباتي لأكون عند حسن ظن الجميع وأعدكم بإنجازات جديدة تعكس الصورة الحقيقية للرياضة السورية” مضيفة إن هذا التكريم يحملني مسؤولية مضاعفة لتحقيق المزيد من الإنجازات وإحراز الميداليات البراقة.

رئيس اتحاد كرة الطاولة بسام خليل أكد أنه سيكون للاعبة ظاظا شأن رفيع ومستقبل مبشر برياضة كرة الطاولة ليس على الصعيد المحلي بل يتجاوز العربي والآسيوي وصولاً إلى العالمية لافتاً إلى أن اتحاد اللعبة يقف خلف الأبطال ويرعاهم ويؤمن متطلباتهم للوصول بهم إلى أبعد مكان ممكن لعزف نشيد الوطن على منصات التتويج العالمية.

وكانت اللاعبة ظاظا توجت بست ميداليات متنوعة في البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في الأردن حيث نالت ذهبية فئة الناشئات (فرق) وذهبية مسابقة فردي الشبلات وذهبية الناشئات (الزوجي) وفضية الشبلات (فرق) وفضية فردي الناشئات وفضية الشبلات (الزوجي) وذلك بعد مشاركتها مباشرة بأولمبياد طوكيو.

هناء صقور