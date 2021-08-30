بدء تجهيز 15 بئراً ارتوازياً في محافظة حماة بكلفة 250ر2 مليار ليرة

حماة-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة عن بدء تجهيز 15 بئراً ارتوازياً لتحسين واقع مياه الشرب ولا سيما في القرى التي تواجه نقصاً في مواردها المائية في مختلف أنحاء المحافظة.

وبين مدير عام المؤسسة الدكتور مطيع عبشي في تصريح لمراسل سانا أن العمل بدأ في تأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للآبار الـ15 التي تبلغ تكلفة كل واحد منها نحو 150 مليون ليرة سورية لافتاً إلى أنه مع تجهيز هذه الآبار وبدء ضخ المياه سيتحسن الواقع المائي ولا سيما في القرى والمناطق العطشى.

يشار إلى أن المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة تستثمر حالياً أكثر من 60 بئراً ارتوازياً في مختلف أنحاء المحافظة وتواجه في مثل هذه الفترة من السنة كل عام خلال أشهر التحاريق تموز وآب وأيلول ضغطاً كبيراً في الطلب على المصادر المائية.