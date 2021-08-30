موسكو: ضرورة بحث مصير الأسلحة الأميركية في أفغانستان

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة بحث مصير الأسلحة التي تركتها القوات الأميركية في أفغانستان معربة عن قلق موسكو من استخدام هذه الأسلحة في أي حرب محتملة بالبلاد.

وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية زامير كابولوف لقناة روسيا 24 “يتعين علينا التفكير في مصير هذه الأسلحة مستقبلاً وآمل بأن يتم تخزينها وألا تستخدم في حرب أهلية مستقبلاً وهي الحرب التي توقفت في الوقت الحالي”.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أمس الأول أن الولايات المتحدة الأميركية تركت وراءها العديد من الأسلحة المتطورة في أفغانستان.