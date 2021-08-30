تجسيد المعاناة الإنسانية من خلال اليد… محور لوحات معرض الفنان خالد حمزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس العراقي يبحث مع السفير الدندح العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة
2021-08-29
الوزير المقداد يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوانب العمل الإنساني الأممي في سورية
2021-08-29
شويغو: ذهبنا إلى سورية بأهداف محددة للغاية تتمثل بمحاربة الإرهاب
2021-08-29
فريق الجيش العربي السوري أولاً بالجولة 3 للسباق الفردي في بياتلون الدبابات للألعاب العسكرية الدولية آرميا 2021-فيديو
2021-08-29
هريدي: الولايات المتحدة تعرقل الجهود الرامية لحل الأزمة في سورية
2021-08-29
الأمن العام اللبناني: عدم تسجيل أي حادث مع أي سوري عاد إلى بلاده
2021-08-28
عبد اللهيان: إيران على اتصال دائم مع سورية فيما يتعلق بأمن المنطقة
2021-08-28
محليات
معهد البحوث البحرية باللاذقية.. دراسات وتجارب ناجحة لإزالة التلوث النفطي على الشواطئ
2021-08-30
محروقات: لا تخفيض للكميات الموزعة من البنزين ولا تغيير في جدول إرسال رسائل التعبئة
2021-08-30
زراعة السويداء تحذر من انتشار نبات التبغ الكاذب وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقلعه بالكامل
2021-08-30
درجات الحرارة توالي انخفاضها والجو صحو وحار بشكل عام
2021-08-30
ضمن الفعاليات المرافقة لأسواق العيلة بدير الزور… معرض تراثي بعنوان (البيت الديري)
2021-08-29
لحماية الغابات والحراج من خطر الحرائق..إغلاق المناطق الحراجية والمحميات باللاذقية ودعم خطط الجاهزية
2021-08-29
الوزير المقداد يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوانب العمل الإنساني الأممي في سورية
2021-08-29
رياضة
ميلان يفوز على كالياري برباعية في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2021-08-30
تعادل أتلتيكو مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-08-30
باريس سان جيرمان يفوز على ريمس في الدوري الفرنسي لكرة القدم
2021-08-29
روسيا تتوج ببطولة العالم لكرة القدم الشاطئية
2021-08-29
مانشستر يونايتد يفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2021-08-29
برشلونة يهزم خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-08-29
الأثيوبية يهولاو تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق نصف الماراثون
2021-08-29
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط نحو 1 بالمئة
2021-08-30
جناح المستلزمات المدرسية في سوق العيلة بدمشق.. تخفيضات وحسومات وإقبال لافت من الزوار
2021-08-29
بمشاركة 40 شركة… انطلاق فعاليات مهرجان (الخيرات) في قدسيا بريف دمشق
2021-08-29
شكلت 15 لجنة.. مؤسسة التبغ تبدأ عمليات شراء محصول التبغ لصنف (شك البنت)
2021-08-29
بعد صدور القانون الجديد.. منح إجازة الاستثمار الأولى لمشروع متخصص بإنتاج فوط صحية للأطفال والعجزة
2021-08-29
مستثمرون بالطاقة الشمسية: تخفيض ساعات التقنين يزيد الإنتاجية… بحوث الطاقة: لجنة موسعة لمعالجة هذه المشكلة
2021-08-29
وسط إقبال على سوق العيلة بالسويداء… تشكيلة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية
2021-08-29
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