التجربة الدائرية لفداء منصور تحضر في المعرض السوري بأوكرانيا

دمشق-سانا

تشكل المشاركات الخارجية للفنان التشكيلي فرصة لاطلاع العالم على تجربته وخاصة إذا كانت تلك التجربة تمتلك خصوصية في الأسلوبية وهذا ما تحقق للفنان التشكيلي فداء منصور من خلال مشاركته بلوحة من تجربته الدائرية تجسد امرأة مع كأس العصير ضمن المعرض الفني السوري الجماعي في أوكرانيا.

وعن مشاركته قال التشكيلي منصور في تصريح لسانا “هذه المشاركة تضيف إلى تجربتي دفعة نحو العالمية للتعريف بتجربتي الدائرية التي اشتغل على تطويرها باستمرار واطلاع الجمهور المحلي عليها بشكل دوري من خلال معارضي الفردية والمشاركات بالمعارض الجماعية”.

وتساعد الفعاليات الخارجية وفقاً لمنصور في التعريف بالفن التشكيلي السوري المعاصر ودعم جهود الفنانين في تطوير تجاربهم رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها سورية.

الفنان منصور الذي يحضر حالياً لإقامة معرض فردي جديد أكد أن الفعالية التي جاءت بمبادرة من النحات عفيف آغا هي خطوة في طريق طويل لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين وتعرف الشعبين على فنون كل منهما بما ينعكس على شكل العلاقات السورية الأوكرانية.

يذكر أن المعرض يقام ضمن فعالية ثقافية أقامتها القنصلية الفخرية السورية في العاصمة كييف بالتعاون مع قيادة الجالية السورية في أوكرانيا وبإشراف النحات عفيف آغا وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري.

محمد سمير طحان