لتمويله الإرهاب .. ألمانيا تفرض عقوبات غير مسبوقة على بنك تركي

أنقرة -سانا

فرضت السلطات الألمانية عقوبات غير مسبوقة على بنك زراعات التركي لتمويله جهات مجهولة في المنطقة وذلك في إشارة إلى تمويله التنظيمات الإرهابية.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن “مجلس الرقابة المصرفية الألماني اتخذ قرارات بعد عمليات التدقيق التي بدأها ضد بنك زراعات بسبب نتائج القروض التي قدمها البنك منذ عام 2017 وتحويلات الأموال إلى تركيا لمصادر مجهولة في السنوات الأخيرة”.

يشار إلى أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يجند أذرعاً إرهابية وأخرى تجسسية لتحقيق أطماعه فقد حول تركيا إلى منصة لصناعة الإرهاب عبر دعمه وتصديره إلى دول أخرى حول العالم واستخدم مؤسسات ومنظمات تتستر تحت عناوين ثقافية وأخرى إنسانية ودينية مثل منظمة”آي اتش اتش” واتحاد ديتيب التركي في ألمانيا لبث بذور الإرهاب في مختلف دول العالم.