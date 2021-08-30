الصين تحتج بشدة على تقرير أمريكي حول منشأ فيروس كورونا

بكين-سانا

احتجت الصين بشدة على تقرير أجهزة المخابرات الأمريكية الأخير حول منشأ فيروس كورونا داعية واشنطن للتوقف عن تسييس مسألة منشأ الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “وزير الخارجية وانغ يي أعرب لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن احتجاج الصين الشديد على النشر الأخير لما يسمى تقرير التحقيق عن فيروس كورونا الذي أعدته أجهزة المخابرات الأمريكية” مشدداً على أن” تسييس هذه المشكلة هو من إرث الإدارة الأمريكية السابقة”.

وأضافت الوزارة، كلما أبكرت الولايات المتحدة في التخلي عنها كلما أسرعت في الخروج من المأزق.

وكانت المخابرات الأمريكية أصدرت في وقت سابق تقريراً عن منشأ فيروس كورونا خلصت فيه إلى أن الفيروس التاجي لم يتم إنشاؤه كسلاح بيولوجي في الوقت ذاته لم يتمكن المشاركون في التحقيق من التوصل إلى توافق في الآراء حول نظريتين عن أصل الفيروس بينما اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بإخفاء معلومات مهمة حول منشأ كورونا.