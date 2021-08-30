ضبط عبوات ومقذوفات طائرة مسيرة في كركوك شمال العراق

بغداد-سانا

ضبطت القوات العراقية عبوات ناسفة ومقذوفات طائرة مسيرة في قاطع عمليات محافظة كركوك شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية قولها في بيان اليوم “إن قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الهندسي نفذت عملية استباقية لتفتيش عدد من القرى ضمن قاطع المسؤولية بناحية الرياض في محافظة كركوك أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة و8 مساطر تفجير”.

وأشار البيان إلى تنفيذ قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة واللواء التاسع شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفرقة التابعة لوكالة الاستخبارات مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية استباقية لتفتيش وتطهير قرى تل الذهب والحوائج ونويكيط في كركوك تم خلالها العثور على قنبرة هاون 120 ميلمتراً و3 مقذوفات طائرة مسيرة مشيراً إلى أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.

وكانت القوات العراقية قضت أمس على إرهابي كان يستقل دراجة نارية مفخخة في محافظة كركوك بينما القت القبض على أربعة من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال البلاد.