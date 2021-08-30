اندلاع حريق هائل في مدينة ميلانو الإيطالية

روما-سانا

اندلع حريق هائل في مبنى سكني مؤلف من 20 طابقاً في مقاطعة لومبارديا في مدينة ميلانو شمال إيطاليا دون وقوع ضحايا .

ونقلت صحيفة” إل كوريري ديلا سيرا” الإيطالية عن رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا قوله إن عناصر الإطفاء ينتقلون من شقة إلى أخرى مقتحمين الأبواب للتحقق من عدم وجود أي أشخاص في الداخل.

وذكرت الصحيفة أن 20 شخصاً من سكان المبنى أصيبوا بتوعك أثر تنشقهم الدخان وقد اشتعلت النيران في طوابقه العليا ثم انتقلت بعدها إلى الطوابق الأدنى حيث يقيم نحو 70 عائلة في المبنى وتعمل فرق الإغاثة مساء اليوم على الاتصال بها لمعرفة ما إذا كان ثمة مفقودين.