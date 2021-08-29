فرقة (شلبية) تمزج أغاني التراث مع موسيقا الفلامنغو على مسرح قصر العظم

دمشق-سانا

استمتع جمهور من عشاق الموسيقا بأغان مزجت التراث الشرقي الأصيل بقوالب الفلامنغو الإسباني عبر حفل موسيقي أحيته فرقة “شلبية” على مسرح قصر العظم مساء اليوم.

الحفل الذي نظمته مديرية المسارح والموسيقى ضم برنامجه مقطوعات موسيقية بدايتها كانت مع رقصة مالاغينا التي أدتها ديمة حرفوش بإبداع جذب الحاضرين ثم قدمت المغنية مانو شلبي أغنية لاموني يلي غارو مني رافقتها عازفة الكمان يارا العسة.

وبصوتها الشرقي أمتعت المغنية مانو الجمهور بقصيدة مولاي الصوفية مختارة منها “ماكل من ذاق الصبابة مغرم إضافة إلى أغان من التراث السوري فوق النخل وع الروزنا والتي تفاعل معها الجمهور طرباً وغناء.

وفي تصريح لـ سانا قالت شلبي “سعينا عبر هذا الحفل أن نقدم التراث العربي بشكل عام والسوري عبر موشحات وقدود وجاء اختيار الفرقة لقصر العظم لإحياء الحفل تأكيداً على أن حضارة سورية كل واحد لا يتجزء”.

وقال الموسيقي سليمان شلبي في تصريح مماثل علاقتي بالغيتار وطيدة ومشروعي بدأ عند دخولي للمعهد العالي للموسيقى وهو قائم على دمج الموسيقا العربية والأندلسية مع قوالب الفلامنغو الإسبانية لأن الرابط بينهما قوي وقديم وآلة الغيتار أفضل من يؤدي هذا النمط.

يشار إلى أن الموسيقي سليمان الشلبي من مواليد عام 1990 عازف غيتار كلاسيكي تعلم الموسيقا في عمر ثلاثة عشر عاماً وتخرج من المعهد العالي للموسيقا عام 2016 وشارك مع عدة فرق موسيقية منها على الطريق والمايا كما عزف على عدة مسارح في دمشق وله عدة مشاركات مع عدد من المغنين السوريين في عدد من الفعاليات وشكل بعد تخرجه من المعهد فرقة ” شلبية” بمشاركة شقيقته المغنية الشابة مانو.

هادي عمران