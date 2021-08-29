ضمن الفعاليات المرافقة لأسواق العيلة بدير الزور… معرض تراثي بعنوان (البيت الديري)

دير الزور-سانا

ضمن الفعاليات المرافقة لمهرجان أسواق العيلة الذي تقيمه محافظة دير الزور أقامت مديرية الثقافة معرضاً تراثياً للباحث غسان خفاجي والفنان جمعة سليمان بعنوان “البيت الديري” ضم عدداً من المقتنيات والأدوات والألبسة الفلكلورية الفراتية.

وذكر الباحث غسان خفاجي في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من هذا المعرض هو إحياء تراث دير الزور وإبراز الهوية التراثية الفراتية فالمعرض يحاكي البيت الديري القديم بكل مكوناته بدءاً من غرفة الجلوس الى غرفة الضيوف وما تحتويه من مفروشات وبسط ولوحات والمطبخ بما يحتويه من أدوات خاصة بالطبخ والأواني الفخارية والنحاسية والخشبية إضافة إلى المنمنمات الديرية المتمثلة بالنقوش المرسومة على الألبسة والنحاسيات والمسبحة وغيرها وهذه النقوش لها دلالات مرتبطة بالثقافة الشعبية والتي تتفرد بها محافظة دير الزور بطابع خاص ينعكس على الملابس والمأكولات وكل مستلزمات الحياة.

بدوره أشار الفنان جمعة سليمان إلى أن المعرض يشتمل على الكثير من المقتنيات التي تم عرضها مثل الأدوات المصنوعة من القش والأدوات التي كانت تستخدم لصناعة الخبز والطعام والشراب وما يحتويه بيت المونة الديرية من مأكولات إضافة إلى أنواع وأصناف الملابس من “الكلابية والعكال والهبرية والملفع والعباءة الديرية الى القبعة والطربوش وغيرها” حسب المراحل الزمنية المختلفة لافتاً إلى أن هذا المعرض يأتي لإبراز الموروث الشعبي للمحافظة وضمن المساعي التي تبذل للحفاظ على التراث الفراتي بشقيه المادي واللامادي.

إبراهيم الضللي