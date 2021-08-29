العثور على موقع آثار مملكة شو جنوب غرب الصين

بكين-سانا

اكتشف علماء آثار صينيون أطلال مملكة قديمة يعود تاريخها إلى نحو خمسة آلاف عام في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد.

ونقلت شينخوا عن شيونغ كياوكياو الذي يقود مشروع التنقيب قوله اليوم إنه تم العثور على الموقع الأثري الواقع في مدينة تشنغدو في تشرين الأول من العام الماضي وهو عبارة عن مملكة قديمة يعود تاريخها إلى 4800 عام على الأقل.

وأضاف شيونغ: أن أعمال التنقيب في الفترة من آذار إلى آب من هذا العام أدت إلى اكتشاف أكثر من 80 مقبرة قديمة وأكثر من 10 مواقع أنقاض منازل تعود إلى عهد أسرة شو الغربية بالإضافة إلى اكتشاف عدد كبير من الأواني البرونزية والأواني اليشمية والفخارية بما في ذلك الختم البرونزي والسيف على شكل أوراق الصفصاف وغيرها من القطع الأثرية النموذجية لحضارة شو القديمة.

يشار إلى أن مملكة شو القديمة استمرت لأكثر من 2000 عام.