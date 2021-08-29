التعليم العالي تحدد مواعيد التسجيل وتغيير القيد والتحويل والانتقال في الجامعات

دمشق-سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد تسجيل الطلاب القدامى في الجامعات الناجحين والمنقولين إلى السنة الأعلى والراسبين في سنتهم الجامعية بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2020-2021 اعتباراً من تاريخ إعلان نتائج امتحانات العام الدراسي وحتى 30-12-2021.

كما حددت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم مواعيد تقديم طلبات التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات ففي الكليات التطبيقية يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الـ 10 من تشرين الأول ويستمر حتى الـ 11 من تشرين الثاني القادم وفي الكليات غير التطبيقية اعتباراً من يوم الأحد الـ 10 من تشرين الأول ولغاية الـ 18 من تشرين الثاني القادم على أن تتم إجراءات التحويل بالتخاطب بين عمداء الكليات للجامعة مباشرة.

كما حددت مواعيد تقديم طلبات تغيير القيد في الجامعات للكليات التطبيقية وغير التطبيقية اعتباراً من تاريخ صدور نتائج مفاضلات القبول العام والموازي والسوري غير المقيم والعرب والأجانب وذوي الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الإعاقة وذلك حسب المفاضلة المراد تغيير القيد ضمنها ولمدة شهر من تاريخ صدور نتيجة كل مفاضلة.

وحددت مواعيد تقديم طلبات الانتقال من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية للكليات التطبيقية وغير التطبيقية اعتباراُ من يوم الأحد الـ 10 من تشرين الأول ولغاية الخميس الـ 18 من تشرين الثاني القادم.