برشلونة يهزم خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تغلب فريق برشلونة على ضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل هدفي برشلونة كل من اللاعبين سيرجيو روبيرتو وممفيس ديباي في الدقيقتين الـ 2 والـ 30 على التوالي بينما جاء هدف خيتافي الوحيد عن طريق لاعبه ساندرو راميريز في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 7 نقاط ليقفز إلى المركز الرابع بسلم ترتيب “الليغا” بينما بقي رصيد خيتافي من دون نقاط ليستمر في المركز الثامن عشر في المسابقة.