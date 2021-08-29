تنظيم 60 ضبطاً تموينياً بحلب خلال يومين

حلب-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب خلال اليومين الماضيين 60 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد طرابيشي لمراسل سانا أن الضبوط شملت محلاً لبيع التمور في حي المشارقة بسبب البيع دون تقديم فواتير حيث تمت مصادرة 300 كغ من التمور كما تم ضبط 200 كغ من الجوز ومصادرتها لعدم حيازة فواتير فيها وتم تسليم المواد المضبوطة للمؤسسة السورية للتجارة إضافة إلى حجز صهريج وقود بسبب التلاعب بالكمية أثناء التفريغ في حيي الفرقان والجزماتي وغيرها.

وبين أنه تم أيضاً تنظيم 8 ضبوط تموينية بحق أصحاب مولدات الأمبير الكهربائية لتقاضي سعر زائد من المواطنين وعدم الإعلان عن الأسعار و7 ضبوط بحق أصحاب السرافيس على خطوط الأعظمية والسكري والفردوس.

وكانت دوريات حماية المستهلك بحلب صادرت خلال الأسبوع الماضي 17 طناً من مادة السكر في حي جب القبة للبيع بسعر زائد وتم تسليم الكمية للمؤسسة السورية للتجارة.

قصي رزوق